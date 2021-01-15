Из-за сильного землетрясения в Индонезии погибли 34 человека

В Индонезии произошло сильное землетрясение. По некоторым данным, погибли 34 человека.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Франс Пресс, инцидент произошёл на индонезийском острове Сулавеси. Магнитуда подземных толчков составила 6,2. Эпицентр землетрясения находился неподалёку от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси.

Первоначально сообщалось о семи погибших и более чем 600 пострадавших. По последним данным, приведённым агентством, число погибших возросло до 34.

Отмечается, что разрушены множество зданий, в настоящее время ведётся разбор завалов и извлечение из-под них людей.