Пенсионерка скончалась в отделении полиции в Нижнем Тагиле

Обманутая мошенниками пенсионерка из Нижнего Тагила пришла писать заявление в отделение полиции, но почувствовала себя плохо и умерла.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл 13 января в местном отделе полиции №17. Женщина в возрасте 71 года пришла, чтобы написать заявление по поводу исчезновения денег с её банковской карты. Позже она почувствовала себя плохо.

Полицейские пытались оказать ей помощь до приезда медиков, однако спасти её не удалось. Прибывшие врачи констатировали смерть женщины. По предварительной информации, у неё случился сердечный приступ.

По факту произошедшего проводится проверка.