Обманутая мошенниками пенсионерка из Нижнего Тагила пришла писать заявление в отделение полиции, но почувствовала себя плохо и умерла.
Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл 13 января в местном отделе полиции №17. Женщина в возрасте 71 года пришла, чтобы написать заявление по поводу исчезновения денег с её банковской карты. Позже она почувствовала себя плохо.
Полицейские пытались оказать ей помощь до приезда медиков, однако спасти её не удалось. Прибывшие врачи констатировали смерть женщины. По предварительной информации, у неё случился сердечный приступ.
По факту произошедшего проводится проверка.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.