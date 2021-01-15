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Очередное землетрясение произошло на Камчатке

Происшествия » Глобальные » Стихии

Очередное землетрясение произошло в Камчатском крае. Жертв и разрушений не зафиксировано. 

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 4,2. Очаг землетрясения находился на глубине 68 километров. Эпицентр подземных толчков располагался на северной оконечности Кроноцкого залива в 169 километрах от села Мильково. 

В региональном управлении МЧС отметили, что жители края не ощутили на себе землетрясения. Жертв и разрушений оно за собой не повлекло.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева
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