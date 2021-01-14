Полиция открыла стрельбу, чтобы задержать пьяного солдата-контрактника

В Екатеринбурге полицейские применили табельное оружие, чтобы остановить пьяного солдата-контрактника, который управлял автомобилем.

Как сообщает издание lenta. ru, сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль, однако контрактник их требованием не подчинился и завязалась погоня. Позже выяснилось, что прежде, чем сесть за руль, военнослужащий выпил два литра пива.

Нарушителя преследовали четыре полицейских автомобиля. Стражам порядка даже пришлось открыть огонь, чтобы остановить солдата, но выстрелы его не испугали. В итоге водителя задержали лишь когда он сам остановил машину в одном из дворов.

Теперь в обстоятельствах инцидента разбирается полиция. Командование части, где проходит службу контрактник сообщило, что он будет досрочно уволен из рядов Вооружённых сил.