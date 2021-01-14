Часть дороги вместе с грузовиком обрушилась в Сочи

В Сочи обрушилась часть автодороги вместе с грузовиком. Причиной происшествия стали дожди.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл на улице Транспортной. Из-за обильных дождей обрушилась часть дороги, которая ведёт к торговой базе. В это время на трассе находился грузовик, принадлежащий торговому предприятию, который ушёл вниз вместе с грунтом.

В администрации города отметили, что данная дорога не предназначена для общего пользования. Также власти сообщили, что в результате обрушения пострадавших нет. У грузовика нет повреждений, он будет отбуксирован в ближайшее время.