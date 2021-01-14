Житель Самары погиб из-за обрушения стены жилого дома

В Самаре местный житель погиб из-за обрушения стены жилого дома, ещё один человек получил травму.

Как сообщает издание sova. info со ссылкой на управление МЧС России по Самарской области, инцидент произошёл вечером 14 января на улице Авроры. Стена обрушилась на первом этаже дома в коммерческом помещении. В результате произошедшего ЧП погиб мужчина. Ещё один человек получил повреждения.

Отмечается, что угрозы обрушения дома нет.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, инициирована доследственная проверка.