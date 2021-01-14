Жители Тулы нашли на остановке мужчину с ножевым ранением

В Туле местные жители обнаружили на остановке мужчину с ножевым ранением. Оказалось, он стал жертвой приятеля.

Как сообщает издание tulapressa. ru, инцидент произошёл в ночь на 13 января на остановке "улица Декабристов". Прохожие, которые обнаружили окровавленного мужчину, вызвали на место медиков и полицию.

Позже было установлено, что мужчина распивал спиртное в гостях у знакомого, который во время ссоры ударил его ножом. Раненный туляк отправился домой, но смог дойти только до остановки, где его обнаружили горожане.

В настоящее время пострадавший проходит лечение, ранившего его мужчину задержали. Ведётся следствие.