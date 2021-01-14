В Липецке местная жительница упала в яму с кипятком, которая образовалась из-за коммунальной аварии.
Как сообщает издание gazeta. ru, выбраться из западни 19-летней девушке помогли горожане. Несмотря на шок, она смогла самостоятельно добраться до дома, где ей вызвали "скорую". Медики диагностировали у неё ожоги 30 процентов тела. В настоящее время липчанка проходит лечение в отделении интенсивной терапии.
Отмечается, что там же лечатся и двое других граждан, которые угодили в ту же самую яму только на автомобиле.
По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.