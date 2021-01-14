Одного из лучших учителей России обнаружили мёртвым в Москве

Многократного победителя педагогического конкурса "Учитель года России" обнаружили мёртвым в его московской квартире.

Как сообщают "Известия", тело 67-летнего Андрея Квашенко было обнаружено 13 января в его квартире на улице Гиляровского. Установлено, что на момент обнаружения тела педагог был мёртв уже около недели.

Андрей Квашенко трудился в столичной гимназии№ 1543 и малом мехмате Московского госуниверситета. За время его педагогической работы его несколько раз выбирали победителем в конкурсе "Учитель года России" в номинации "Наставник будущих ученых".