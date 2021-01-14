Девушку из Саратова госпитализировали после купания в бассейне

В Саратове 16-летней девушке стало плохо во время купания в бассейне. Ей потребовалась госпитализация.

Как сообщает издание 4vsar. ru, инцидент произошёл вечером 13 января. Юная девушка плавала в бассейне и внезапно ей стало плохо, она схватилась за бортик. Состояние девушки обеспокоило другого пловца, который плавал на соседней дорожке. Он вместе с сотрудниками учреждения помог поднять девушку из воды.

Прибывшие на место медики оказали пострадавшей первую помощь, а затем госпитализировали девушку.

По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.