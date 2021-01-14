Первоклассница угрожала ножом школьникам в Кемерове

В Кемерове первоклассница угрожала школьникам ножом. Она принесла его в школу в качестве реквизита к новогоднему костюму.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в местной школе № 42 перед Новым годом. Первоклассница была одета в новогодний костюм разбойницы, а в качестве реквизита принесла в учебное заведение кухонный нож. Им она стала угрожать одноклассникам.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, в школе также ведётся внутреннее расследование. Родители одноклассников девочки отмечают, что угрозы детям исходили от ребёнка и ранее.