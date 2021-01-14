Пьяный водитель из Биробиджана "прокатил" на капоте полицейского

В Биробиджане нетрезвый водитель, пытаясь уйти от погони, сбил полицейского. Теперь ему грозит длительный срок.

Как сообщает РИА "Новости", полицейские попытались остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал их требования и решил скрыться. Полицейские бросились в погоню. Отмечается, что во время преследования были слышны выстрелы. В итоге, нарушитель сбил одного из правоохранителей и "прокатил" его на капоте своей машины несколько метров.

Стражам порядка всё же удалось задержать 36-летнего мужчину. Оказалось, что он был нетрезв и был без прав. Полицейский, которого он сбил, получил перелом руки.

Теперь лихачу грозит до десяти лет колонии.