В Екатеринбурге силовики пресекли беспорядки в центре временного содержания иностранцев. Мигранты взбунтовались из-за алкоголя.
Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл минувшей ночью. Зачинщиком стал 32-летний иностранец, который в центре дожидался выдворения из страны. Ему не понравилось, что из присланной ему посылки полицейские изъяли алкоголь.
В итоге, он с тремя подельниками устроил бунт: мужчины стали крушить мебель, ломать камеры наблюдения и замки, а затем подожгли картонную коробку, забаррикадировавшись в помещении, они угрожали причинить себе увечья.
В дело пришлось вмешаться сотрудникам МВД и Росгвардии, которые с применением спецсредств утихомирили буйных мигрантов.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.