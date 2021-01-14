Силовики пресекли беспорядки, устроенные мигрантами, в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики пресекли беспорядки в центре временного содержания иностранцев. Мигранты взбунтовались из-за алкоголя.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл минувшей ночью. Зачинщиком стал 32-летний иностранец, который в центре дожидался выдворения из страны. Ему не понравилось, что из присланной ему посылки полицейские изъяли алкоголь.

В итоге, он с тремя подельниками устроил бунт: мужчины стали крушить мебель, ломать камеры наблюдения и замки, а затем подожгли картонную коробку, забаррикадировавшись в помещении, они угрожали причинить себе увечья.

В дело пришлось вмешаться сотрудникам МВД и Росгвардии, которые с применением спецсредств утихомирили буйных мигрантов.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.