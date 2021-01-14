В Московской области обнаружили тело младенца, которое находилось в пакете. Следствие устанавливает причины смерти ребёнка.
Как сообщает издание lenta. ru, инцидент произошёл вечером 13 января в посёлке Ермолино Дмитровского городского округа. Правоохранители установили, что плоду было семь-девять месяцев. Точная причина смерти младенца будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, в настоящее время устанавливается личность матери, избавившейся от ребёнка. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.