Труп младенца в пакете обнаружили в Московской области

В Московской области обнаружили тело младенца, которое находилось в пакете. Следствие устанавливает причины смерти ребёнка.

Как сообщает издание lenta. ru, инцидент произошёл вечером 13 января в посёлке Ермолино Дмитровского городского округа. Правоохранители установили, что плоду было семь-девять месяцев. Точная причина смерти младенца будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, в настоящее время устанавливается личность матери, избавившейся от ребёнка. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.