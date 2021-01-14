Многодетные родители убили ребёнка, пытаясь накормить его кашей

В Асбесте многодетные родители погубили новорождённого малыша, пытаясь накормить его кашей. Младенцу не было и месяца.

Как сообщает издание news. ru, медики в течение 15 минут пытались откачать малыша, однако их усилия не принесли результата, ребёнок скончался.

Известно, что семья считается неблагополучной: в доме была антисанитария, старшие дети не ходили в школу и детский сад. По некоторым данным, родители малыша в момент инцидента могли находится под воздействием запрещённых веществ.

Правоохранители на данный момент не прокомментировали ситуацию. Однако анонимные источники издания подтвердили произошедшее.