В Асбесте многодетные родители погубили новорождённого малыша, пытаясь накормить его кашей. Младенцу не было и месяца.
Как сообщает издание news. ru, медики в течение 15 минут пытались откачать малыша, однако их усилия не принесли результата, ребёнок скончался.
Известно, что семья считается неблагополучной: в доме была антисанитария, старшие дети не ходили в школу и детский сад. По некоторым данным, родители малыша в момент инцидента могли находится под воздействием запрещённых веществ.
Правоохранители на данный момент не прокомментировали ситуацию. Однако анонимные источники издания подтвердили произошедшее.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.