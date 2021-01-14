Иркутский полицейский применил оружие, чтобы спасти семью от собаки

В Иркутской области полицейский был вынужден применить оружие против напавшей на людей собаки. Агрессивное животное не пускала в дом медиков.

Как сообщает пресс-служба МВД, инцидент произошёл в Усть-Илимском районе 11 января. Местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что собака её пожилой матери сорвалась с цепи и покусала родственников. Для оказания помощи прибыли медики, но они не могут пройти в дом, потому как пёс находился на территории участка.

На место прибыл наряд ППС. Оценив обстановку, сотрудник полиции понял, что собака представляет реальную угрозу для жизни и здоровья граждан и применил табельное оружие, обезвредив животное.

Отмечается, что из людей никто не пострадал.