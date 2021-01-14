Льдина с рыбаками и снегоходами откололась и уплыла на Сахалине

На Сахалине льдины с рыбаками и снегоходами откололась и уплыла. Людям удалось спастись самостоятельно.

Как сообщает издание astv. ru, инцидент произошёл в Александровск-Сахалинском районе неподалёку от села Трамбауса днём 14 января. На льдине оказались пять рыболовов и два снегохода.

На место отправились представители сельской администрации и добровольцы из числа местных жителей. Они взяли с собой лодку и снегоходы, при помощи которых надеялись помочь пострадавшим. Однако, прибыв на место, они обнаружили, что льдину прибило к берегу и рыбаки самостоятельно с неё выбрались.