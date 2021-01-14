На Сахалине льдины с рыбаками и снегоходами откололась и уплыла. Людям удалось спастись самостоятельно.
Как сообщает издание astv. ru, инцидент произошёл в Александровск-Сахалинском районе неподалёку от села Трамбауса днём 14 января. На льдине оказались пять рыболовов и два снегохода.
На место отправились представители сельской администрации и добровольцы из числа местных жителей. Они взяли с собой лодку и снегоходы, при помощи которых надеялись помочь пострадавшим. Однако, прибыв на место, они обнаружили, что льдину прибило к берегу и рыбаки самостоятельно с неё выбрались.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.