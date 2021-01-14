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Жительница Алтайского края обвиняет врачей в смерти двухлетней дочери

Происшествия

В Алтайском крае двухлетняя девочка пролила на себя кипяток, а позже скончалась в больнице. Мать ребёнка обвиняет в смерти дочери медиков.

Жительница Алтайского края обвиняет врачей в смерти двухлетней дочери

Как сообщает издание amic. ru, трагедия произошла в Советском районе. После того, как девочка получила ожоги, родители доставили её в местную районную больницу, где девочке сделали перевязку. Женщина утверждает, что после этого малышка чувствовала себя хорошо.

По словам женщины, медсестра заявила, что ребёнку нужно поставить катетер для капельницы, для чего её введут в лёгкий наркоз. Затем ребёнку сделали три укола и попросили родственников покинуть реанимацию. Примерно через 1,5 часа медики стали экстренно искать аппарат ИВЛ, а спустя ещё некоторое время родителям сообщили, что их дочь скончалась.

Мать ребёнка рассказала, что смерть девочки наступила от "острой дыхательной недостаточности, повреждения левого легкого при катетеризации подключичной вены". Она отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, однако медики, которые оказывали помощь её дочери, продолжают трудиться в больнице.

Автор: Максим Щегольков
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