Стали известны результаты экспертизы останков рэпера Энди Картрайта

Адвокат Антон Кобит рассказал о результатах судебной экспертизы останков рэпера Энди Картрайта.

Как сообщает РИА "Новости", экспертиза показала, что незадолго до смерти у рэпера критически упал уровень глюкозы. Её уровень в организме Александра Юшко (настоящее имя Картрайта) составлял 0,9 мкмоль.

Защитник добавил, что в останках не было крови, поэтому исследованию подверглось стеклянное тело глаза. Кроме того, отмечается, что в останках не хватает восьми внутренних органов.

По словам юриста, в настоящее время назначена ещё одна комплексная экспертиза. в которой будут задействованы специалисты-токсикологи. Также Кобит отметил, что проведённая экспертиза даёт основания считать, что смерть музыканта не была естественной.

Следствие полагает, что рэпера в его квартире в Санкт-Петербурге во время конфликта убила его супруга, которая затем расчленила тело. Сама же женщина утверждает, что смерть её супруга произошла от передозировки наркотиками, а тело она расчленила, чтобы скрыть этот факт.

Сейчас супруга и её мать, которая помогала скрыть следы преступления, задержаны. Ребёнок супругов находится в детском доме.