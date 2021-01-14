Актёра Дмитрия Гусева нашли мёртвым за рулём автомобиля

В Москве за рулём автомобиля было обнаружено тело актёра из сериалов "Глухарь" и "Воронины" Дмитрия Гусева.

Как сообщает РИА "Новости", актёра обнаружили в его автомобиле на Курьяновской улице. По предварительной версии, мужчине стало плохо за рулём, в результате чего он попал в ДТП. Предполагается, что у Гусева остановилось сердце. Прибывшие на место медики уже не могли помочь пострадавшему, им оставалось лишь констатировать его смерть.

Актёру было 44 года, в его послужном списке числятся более 140 фильмов и сериалов, в числе которых "Глухарь", "Воронины", "Последний рубеж".