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Китай зафиксировал первую смерть от коронавируса за восемь месяцев

Происшествия

Сегодня, 14 января, Китай зафиксировал свою первую смерть от заражения коронавирусом за восемь месяцев.

Об этом сообщает China Daily со ссылкой на данные Национальной комиссии по здравоохранению страны. 

Всего за сутки в стране было подтверждено 138 новых случаев по сравнению со 115 днём ранее. Это самое большое увеличение ежедневного показателя с прошлого лета. 

Большинство новых инфекций - 81 - были обнаружены в провинции Хэбэй, а затем в северо-восточном регионе Хэйлунцзян, где сообщалось о 43 случаях. 

По данным органов здравоохранения Китая, число зарегистрированных инфицирований с начала пандемии составляет 87 844 человека, 4635 человек умерли от этой болезни.

Напомним,ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае вводятся жёсткие локдауны из-за роста числа COVID-заражённых.

Автор: Ольга Лебедева
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