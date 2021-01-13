Дебошир ранил ножом полицейского во время задержания в Ялте

В Ялте агрессивный мужчина во время задержания ранил полицейского ножом. Несмотря на ранение, правоохранитель сумел задержать дебошира.

Как сообщает РИА "Новости", в отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что её сосед выбрасывает из окна разные предметы и громит припаркованные у дома автомобили.

Полицейские прибыли на место. Во время задержания дебошир ранил ножом в кисть участкового. Несмотря на полученное ранение, страж порядка смог обезвредить буйного мужчину.

В итоге задержанного поместили в психоневрологический диспансер, а полицейский, после оказания ему медпомощи, продолжил несение службы.