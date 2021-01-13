Водитель сбил на пешеходном переходе девочку-подростка в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле водитель сбил на пешеходном переходе девочку-подростка, затем сделал ей замечание и скрылся с места ДТП.

Как сообщает издание tagilcity. ru, инцидент произошёл 11 января. В этот день 15-летняя школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Здесь её сбила белая иномарка с логотипами такси.

После инцидента водитель доехал до ближайшей парковки, вышел из автомобиля, сделал пострадавшему ребёнку замечание и уехал.

Девочку госпитализировали с сотрясением мозга и тупой травмой живота. Позднее правоохранители установили водителя автомобиля, который допустил наезд на несовершеннолетнюю, решается вопрос о привлечении его к ответственности.