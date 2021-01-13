Курганец хотел сделать красивые фото, но упал с башенного крана

В Кургане молодой человек забрался на башенный кран, но сорвался и упал вниз. Ему на помощь пришли спасатели.

Как сообщают "Известия", инцидент произошёл 13 января в Заозёрном районе. Восемнадцатилетний парень забрался на башенный кран на уровне 18 этажа, желая сделать красивые фотографии. Не сумев удержаться на высоте, курганец упал на площадку башни крана, которая находилась на уровне пятого этажа.

Прибывшие на место специалисты службы спасения наложили пострадавшему шину и спустили его вниз, после чего передали медикам.