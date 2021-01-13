Житель Сахалина пойдёт под суд за кражу 16 километров кабеля со стройки. Своими действиями мужчина причинил крупный ущерб компании.
Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл в апреле прошлого года. Попав на стройплощадку 34-летний местный житель похитил 12 мотков с кабелем. В общей сложности он украл 16 километров кабеля. Южносахалинец погрузил свою добычу в автомобиль, затем вывез со стройки и спрятал.
В региональном управлении МВД не сообщили, как подозреваемый распорядился похищенным, но сказали, что ущерб от кражи составил 268 тысяч рублей.
В ближайшее время дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.
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