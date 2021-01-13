Житель Сахалина похитил со стройки 16 километров кабеля

Житель Сахалина пойдёт под суд за кражу 16 километров кабеля со стройки. Своими действиями мужчина причинил крупный ущерб компании.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл в апреле прошлого года. Попав на стройплощадку 34-летний местный житель похитил 12 мотков с кабелем. В общей сложности он украл 16 километров кабеля. Южносахалинец погрузил свою добычу в автомобиль, затем вывез со стройки и спрятал.

В региональном управлении МВД не сообщили, как подозреваемый распорядился похищенным, но сказали, что ущерб от кражи составил 268 тысяч рублей.

В ближайшее время дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.