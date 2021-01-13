Участковый свёл счёты с жизнью в Новосибирской области

В Новосибирской области в одном из домов обнаружено тело молодого полицейского. По предварительным данным, участковый покончил с собой.

Как сообщает портал vesti. ru, тело молодого человека было обнаружено в его квартире в городе Купино.

Парень, 26 лет, работал в должности участкового уполномоченного около трёх лет. По предварительной версии, 12 января он пришёл домой на обед, но поссорился с супругой, которая была недовольна тем, что муж уделяет мало внимания ей и ребёнку. После конфликта мужчина зашёл в комнату и более из неё не выходил.

В настоящее время Следственный комитет и МВД проводят проверку по факту произошедшего.