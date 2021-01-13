Девочку-подростка, весом 14 килограммов, госпитализировали в Бурятии

В Бурятии госпитализировали девочку-подростка в крайней степени истощения. В 13 лет она весит всего 14 килограммов.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в Заиграевском районе. Правоохранители установили, что девочка проживает в селе вместе со своей матерью, которая помимо неё воспитывает ещё двоих детей. На профилактических учётах семья не состояла.

Мать девочки пояснила, что ребёнок страдает заболеванием, вызванным родовой травмой. Однако, известно, что за помощью для девочки мать не обращалась, пока её состояние не стало критическим.

Точные причины истощения девочки установит специальная экспертиза. Проводится проверка.