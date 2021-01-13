В Казани девушка и её шестилетний сын отравились угарным газом. Ребёнку потребовалась помощь медиков.
Как сообщает издание business-gazeta.ru, инцидент произошёл минувшим вечером в одном из домов на улице Ибрагимова. Пострадал ребёнок 2014 года рождения, его с отравлением средней тяжести госпитализировали в медучреждение.
Девушка 1995 года рождения, мать мальчика, от госпитализации отказалась, у неё диагностировали отравление в лёгкой степени.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причина отравления.
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