Молодая мать и её шестилетний сын отравились угарным газом в Казани

В Казани девушка и её шестилетний сын отравились угарным газом. Ребёнку потребовалась помощь медиков.

Как сообщает издание business-gazeta.ru, инцидент произошёл минувшим вечером в одном из домов на улице Ибрагимова. Пострадал ребёнок 2014 года рождения, его с отравлением средней тяжести госпитализировали в медучреждение.

Девушка 1995 года рождения, мать мальчика, от госпитализации отказалась, у неё диагностировали отравление в лёгкой степени.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причина отравления.