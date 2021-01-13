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В красноярской многоэтажке упал лифт с людьми

Происшествия

В Красноярске в многоквартирном доме упал лифт, внутри которого находились три девушки и ребёнок. По счастливой случайности жертв удалось избежать.

Как сообщает издание vesti. ru, инцидент произошёл вечером 12 января в одном из домов по улице Петра Подзолкова. После того как люди зашли в лифт, и он начал движение, кабину начало трясти и подбрасывать. Пассажиры лифта испугались и стали нажимать на кнопки, пытаясь связаться с диспетчером.

Местные жители полагают, что трагедии удалось избежать только благодаря тому, что сработали уловители. Теперь они просят разобраться в произошедшем, так как следующий подобный случай может закончиться печально.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева
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