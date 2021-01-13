Парень из Канады убил свою семью, чтобы скрыть ложь

Житель Канады убил всю свою семью, чтобы скрыть, что его отчислили из колледжа.

Как сообщают "Известия", инцидент произошёл в городе Маркхем. Молодой человек 23 лет не смог поступить в университет и был зачислен в местный колледж, но и оттуда его отчислили. Своей семье "студент" рассказывал, что ежедневно ходит на учёбу, но вместо этого он постоянно играл в компьютерные игры.

Так продолжалось на протяжении нескольких лет, но за сутки до того, как в учебном заведении должны были вручать дипломы, парень решил убить свою семью, чтобы скрыть обман. В течение дня он расправился с матерью, сестрой, бабушкой и отцом.

Позже он рассказал о произошедшем своим товарищам по компьютерной игре и отправил в чат селфи с трупами родственников. Друзья убийцы обратились в полицию. Утром следующего дня его задержали.

Молодого человека приговорили к пожизненному заключению без права помилования в первые 40 лет.