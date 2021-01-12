В Подмосковье женщина заявила, что её избили сотрудники детского сада

В Московской области женщина заявила, что её избили сотрудники частного детского сада.

Как сообщает ren. tv, инцидент произошёл в Видном. Женщина обратилась в детский сад, чтобы выяснить, почему её ребёнок приходит домой с синяками и ссадинами. Ей объяснили, что дело было в девочке, которая кусала и била других детей, однако когда её убрали из группы, ребёнок женщины продолжил получать травмы.

После этого женщина решила обратиться в полицию и пришла в детский сад, чтобы получить копию договора. С её слов, там её избили сотрудники учреждения.

По некоторым данным, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.