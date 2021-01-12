Под Воронежем физрук и дедушка ученика подрались из-за оценок

В Воронежской области учитель физкультуры и дедушка одного из учеников подрались из-за оценок.

Как сообщает vestivrn. ru, инцидент произошёл в Верхнехавском районе. Дедушка одного из учащихся стал предъявлять преподавателю претензии из-за того, что тот незаслуженно занижает оценки его внуку. В итоге словесная дискуссия переросла в рукоприкладство.

После драки оба мужчины подали друг на друга заявления в полицию. Правоохранители отмечают, что серьёзных повреждений правдоискатели друг другу не нанесли, поэтому уголовного состава в их действиях нет. Если мужчин и ждёт ответственность, то лишь административная.

Полицейские проводят проверку, обстоятельства инцидента расследует и администрация школы.