Восьмилетняя девочка погибла, провалившись под лёд

В Астраханской области восьмилетняя девочка погибла, провалившись под лёд на реке.

Как сообщает издание punkt-a. info, трагедия произошла 11 января в Харабалинском районе. Девочка каталась на санках в компании сверстников и в неудачный момент оказалась на водоёме, где был тонкий лёд, не выдержавший ребёнка.

Сообщение о пропаже девочки поступило в местную полицию в 18:03 по местному времени. Тело утонувшей малышки обнаружила прибывшая на место оперативная группа.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.