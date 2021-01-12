В Санкт-Петербурге из окна одной из местных школ выпал ученик шестого класса. Подростка госпитализировали.
Как сообщает издание gazeta. ru, ребёнок выпал из окна четвёртого этажа. Этот факт подтвердили в администрации Приморского района города. В тяжёлом состоянии пострадавшего госпитализировали в медучреждение.
Отмечено, что подоконники и окна в учебном заведении сконструированы таким образом, что случайно или от чьего-либо толчка ребёнок выпасть не мог.
В настоящее время в обстоятельствах инцидента разбирается Следственный комитет, к проверке подключилась и прокуратура.
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