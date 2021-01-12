В Крыму на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" был задержан гражданин Украины, который пытался незаконно пересечь границу на внедорожнике.
Водитель вёл себя адекватно и попытался прорваться через пункт въезда-выезда, несколько раз протаранив ограждение.
"Водитель внедорожника Nissan X-Trail, житель Запорожья, после въезда на контрольный пункт въезда-выезда закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд. На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств — боллард. После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его", — сообщили в госпогранслужбе Украины.
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