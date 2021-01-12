Житель Украины пытался прорваться в Крым на внедорожнике

В Крыму на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" был задержан гражданин Украины, который пытался незаконно пересечь границу на внедорожнике.

Водитель вёл себя адекватно и попытался прорваться через пункт въезда-выезда, несколько раз протаранив ограждение.