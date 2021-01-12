Таксистка напала на пассажира за отказ оплатить проезд наличными

В Москве водитель такси напала с шокером на пассажира за то, что он оплатил поездку безналичным способом.

Как сообщает РИА "Новости", пассажир, 1988 года рождения, оплатил свою поездку на такси через приложение банковской картой. Водитель же требовала оплаты наличными, а когда мужчина отказался платить и попытался выйти, она заблокировала двери автомобиля и ударила его электрошокером.

После инцидента пострадавшего и разъярённую женщину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.