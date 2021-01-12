Рейс до Хабаровска задержали на восемь часов в Новосибирске

В аэропорту Новосибирска пассажирский самолёт до Хабаровска задержался более чем на восемь часов.

Как сообщает издание rbc. ru, инцидент произошёл с воздушным судном компании S7, вылет которого задержался более чем на восемь часов из-за технической неисправности.

На борту самолёта находился 201 человек, среди которых восемь детей. Пассажиров отправили в Хабаровск резервным самолётом.

Отмечается, что неисправность возникла во время заправки воздушного судна. В настоящее время по факту произошедшего транспортная прокуратура проводит проверку.