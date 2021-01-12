В Чёрном море зафиксированы подземные толчки

В ночь на 12 января в трёх километрах от Ялты в Чёрном море были зафиксированы два подземных толчка.

Об этом РИА "Новости" сообщил директор института сейсмологии и геодинамики КФУ Юрий Вольфман.