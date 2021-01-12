В ночь на 12 января в трёх километрах от Ялты в Чёрном море были зафиксированы два подземных толчка.
Об этом РИА "Новости" сообщил директор института сейсмологии и геодинамики КФУ Юрий Вольфман.
"По предварительным данным, ночью в 23 часа 23 минуты 50 секунд по местному времени в 3 километрах от Ливадии (Ялта) в Чёрном море произошёл толчок, несильный, магнитудой до трёх… Через три минуты был повторный толчок, более слабый", — отметил учёный.
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