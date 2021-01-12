Землетрясение произошло на крымском побережье

Два подземных толчка было зафиксировано на крымском побережье. Землетрясение произошло минувшей ночью.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И.Вернадского Юрия Вольфмана, землетрясение произошло в Ялте около 23:24 по московскому времени. Два подземных толчка произошли с разницей в три минуты.

По предварительным данным, класс землетрясения 8,5, магнитуда составила менее трёх. Отмечается, что несмотря на слабость подземных толчков, в отдельных районах ощущалась вибрация.