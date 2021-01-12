В Московской области командир воинской части свёл счёты с жизнью. Проводится проверка.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, суицид совершил командир воинской части № 30258, дислоцирующейся в Ступинском районе Московской области.
Отмечается, что несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи проводят проверку.
Ранее "Правда.ру" сообщала, что самоубийство совершил бывший начальник колонии для пожизненно осуждённых "Белый лебедь".
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.