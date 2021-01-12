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Офицера подозревают в краже двух 13-тонных винтов с корабля

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Российского офицера подозревают в участии в краже двух 13-тонных гребных винтов с эсминца.

Как сообщает издание lenta. ru, в причастности к преступлению подозревают командира эсминца "Беспокойный". Следствие полагает, что офицер вместе с другими военными и гражданскими лицами, действуя в сговоре, похитил с корабля два бронзовых гребных винта, общей массой 26 тонн.

Злоумышленники заменили бронзовые винты на металлические гораздо более худшего качества. Отмечается, что суммарно причинённый ущерб составил 39 миллионов рублей.

Расследование продолжается, в ближайшее время оно будет завершено.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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