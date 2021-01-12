Подросток из Бурятии убил отчима, пытаясь защитить свою мать

В Бурятии 14-летний подросток убил отчима, пытаясь защитить от него свою мать.

Как сообщает издание sever138. ru, инцидент произошёл в посёлке Юбилейном Баргузинского района 7 января. В этот день мужчина выпивал, а когда у него закончилось спиртное, он стал искать спрятанный супругой алкоголь. В это время женщина кормила в соседней комнате грудного ребёнка. Мужчина стал требовать от неё бутылку с водкой, а когда она ответила отказом, стал её жестоко избивать.

Пасынок агрессивного мужчины увидел, как его мать подвергается избиению, взял нож и ударил отчима со спины в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.