В атмосфере Земли произошёл взрыв метеорита. Детонация была зафиксирована в небе над Камчаткой.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на директора Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чеброва.
"Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8.09 по камчатскому времени (23.09 мск 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд", — пояснил учёный.
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