Над Камчаткой произошёл взрыв метеорита

В атмосфере Земли произошёл взрыв метеорита. Детонация была зафиксирована в небе над Камчаткой.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на директора Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чеброва.