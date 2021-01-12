Во Владивостоке на участке дороги, ведущей в аэропорт, из-за сильного снегопада столкнулись 11 автомобилей.
Об этом сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.
"По предварительной информации, к аварийно-опасной ситуации привело несоблюдения водителями транспортных средств безопасного скоростного режима в условиях непогоды. Превышение допустимой скорости движения и несоблюдение дистанции спровоцировали ДТП. В результате столкновения механические повреждения получили 11 автомашин. Пострадавших нет", — пояснила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.