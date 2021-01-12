Названа причина гибели восьми человек при пожаре в Екатеринбурге

Ранее при пожаре в одной из многоэтажек Екатеринбурга погибли восемь человек.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в ночь на 12 января. Причины пожара сейчас устанавливаются.