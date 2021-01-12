Ранее при пожаре в одной из многоэтажек Екатеринбурга погибли восемь человек.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в ночь на 12 января. Причины пожара сейчас устанавливаются.
"Причина смерти у погибших — отравление угарным газом. Сильное задымление в подъезде. Если бы люди остались в квартирах, вышли на балконы, то пожарные бы всех эвакуировали", — заявил врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов.
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.