В Нижнем Тагиле в колонии для бывших силовиков обрушился лифт, в котором находились заключённые.
Как сообщает издание lenta. ru, инцидент произошёл в деревообрабатывающем цеху исправительной колонии №13. Двое мужчин решили подняться на этаж выше на подъёмнике. Отмечается, что данный грузовой лифт вывели из эксплуатации год назад. В итоге, оборвался трос и лифт рухнул вниз.
Пострадавших с переломами доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить в тюремном медучреждении.
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.