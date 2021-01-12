Лифт с заключёнными рухнул в колонии для бывших силовиков

В Нижнем Тагиле в колонии для бывших силовиков обрушился лифт, в котором находились заключённые.

Как сообщает издание lenta. ru, инцидент произошёл в деревообрабатывающем цеху исправительной колонии №13. Двое мужчин решили подняться на этаж выше на подъёмнике. Отмечается, что данный грузовой лифт вывели из эксплуатации год назад. В итоге, оборвался трос и лифт рухнул вниз.

Пострадавших с переломами доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить в тюремном медучреждении.