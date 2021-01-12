Житель Иркутска провалился под лёд, катаясь на коньках

Житель Иркутска катался на коньках по льду водоёма, но провалился и оказался в холодной воде.

Как сообщает издание irk. ru, инцидент произошёл 8 января в проливе Ольхонские ворота у мыса Кобылья голова. Мужчина катался на коньках, но в темноте отстал от группы товарищей, оказался в промоине и провалился под лёд. Отмечается, что глубина в том месте составляет около 30 метров.

Мужчина стал громко кричать и звать на помощь. Спасти иркутянина смогли очевидцы. Прибывшие на место спасатели доставили пострадавшего на базу отдыха, где находились его друзья.