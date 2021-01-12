На Алтае осудили банду, которая терроризировала воинскую часть

В Алтайском крае осудили банду, которая вымогала деньги у военнослужащих-контрактников.

Как сообщает издание amic. ru, банда терроризировала воинскую часть, расположенную в Алейске, в 2014–2015 годах. Бандиты вымогали у контрактников от 2,5 до 120 тысяч рублей, угрожая при этом насилием. Военных, которые отказывались платить "дань", избивали.

Всего по делу в качестве потерпевших проходили 36 человек. Лидера банды, криминального авторитета Олега Пигаева приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Ещё девять участников банды получили сроки от пяти лет и девяти месяцев до 12,5 лет заключения.

Отмечается, что один из преступников отделался условным сроком, так как во время совершения преступных деяний был несовершеннолетним.