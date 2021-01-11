В Курске в одной из местных школ во время урока скончалась учительница. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в курской школе №53. В местном управлении образования сообщили, что во время урока скончалась учительница информатики.
Сороколетней женщине стало плохо в ходе занятия у девятиклассников. Ученики вызвали медиков, однако прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть педагога.
В настоящее время устанавливается причина смерти женщины. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
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