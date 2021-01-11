Учитель одной из школ Курска скончалась во время урока

В Курске в одной из местных школ во время урока скончалась учительница. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в курской школе №53. В местном управлении образования сообщили, что во время урока скончалась учительница информатики.

Сороколетней женщине стало плохо в ходе занятия у девятиклассников. Ученики вызвали медиков, однако прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть педагога.

В настоящее время устанавливается причина смерти женщины. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.