Школьница выпала из окна туалета в Татарстане и сломала ноги

В Татарстане школьница выпрыгнула из окна туалета на третьем этаже и сломала обе ноги.

Как сообщает издание evening-kazan.ru, инцидент произошёл в Набережных Челнах. Из окна туалета местной школы на третьем этаже выпрыгнула 14-летняя ученица. Результатом такого прыжка восьмиклассницы стали переломы обеих ног.

Отмечается, что перед прыжком девочка находилась в туалете с другими девочками. По информации издания, в своём портфеле она оставила некую записку, содержание которой не раскрывается.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.